Спасатели потушили крупный пожар на складах Алма‐Аты 

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание на складских помещениях на окраине Алма‐Аты. Об этом утром 28 июня заявил официальный представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов, передает РИА «Новости».
По его словам, пожар был полностью потушен в 10:46 по местному времени (07:46 по Москве). Иманкулов подчеркнул, что обошлось без жертв и пострадавших. В операции были задействованы 75 человек, а также вертолет Ми-171 — за 44 рейса он сбросил 132 тонны воды.
Инцидент произошел в ночь на 28 июня в Турксибском районе. В 06:03 (03:03 по московскому времени) на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании. Как установили пожарные, из 13 ангаров с продуктами народного потребления пламенем были охвачены девять.
Отмечается, что быстрому распространению пожара способствовало близкое расположение ангаров друг к другу.
Ране сообщалось, что площадь возгорания составила свыше 17 тысяч квадратных метров. «360» публиковал кадры с места ЧП.