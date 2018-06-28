Спасатели потушили крупный пожар на складах Алма‐Аты

По его словам, пожар был полностью потушен в 10:46 по местному времени (07:46 по Москве ). Иманкулов подчеркнул, что обошлось без жертв и пострадавших. В операции были задействованы 75 человек, а также вертолет Ми-171 — за 44 рейса он сбросил 132 тонны воды.

Инцидент произошел в ночь на 28 июня в Турксибском районе. В 06:03 (03:03 по московскому времени) на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании. Как установили пожарные, из 13 ангаров с продуктами народного потребления пламенем были охвачены девять.

Отмечается, что быстрому распространению пожара способствовало близкое расположение ангаров друг к другу.

Ране сообщалось, что площадь возгорания составила свыше 17 тысяч квадратных метров. «360» публиковал кадры с места ЧП.