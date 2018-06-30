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В Китае произошло массовое ДТП, погибли 18 человек
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В Китае произошло массовое ДТП, погибли 18 человек 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Главный региональный
В китайской провинции Хуань произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни 18 человек. По данным Министерства здравоохранения Китая, пострадало еще 14 человек, сообщает «Инфореактор».
Трагедия произошла на трассе Пекин-Гонконг. Водитель пассажирского автобуса потерял контроль над транспортным средством, снес ограждение и оказался на встречной полосе. Там он столкнулся с полуприцепом.
Удар был настолько сильным, что в результате погибли 18 человек. Все 14 пострадавших были экстренно госпитализированы в ближайшие клиники. Информации о причинах дорожно-транспортного происшествия не поступало.
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