В Китае произошло массовое ДТП, погибли 18 человек

В китайской провинции Хуань произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни 18 человек. По данным Министерства здравоохранения Китая, пострадало еще 14 человек, сообщает «Инфореактор».

Трагедия произошла на трассе Пекин-Гонконг. Водитель пассажирского автобуса потерял контроль над транспортным средством, снес ограждение и оказался на встречной полосе. Там он столкнулся с полуприцепом.

Удар был настолько сильным, что в результате погибли 18 человек. Все 14 пострадавших были экстренно госпитализированы в ближайшие клиники. Информации о причинах дорожно-транспортного происшествия не поступало.