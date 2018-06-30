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В Китае ДТП унесло жизни 18 человек
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В Китае ДТП унесло жизни 18 человек 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ПЕКИН, 30 июн — РИА Новости. Жертвами столкновения автобуса с грузовиком в китайской провинции Хунань стали 18 человек, ещё 14 пострадали, сообщают местные СМИ.
По данным дорожной полиции провинции Хунань, ДТП произошло вечером 29 июня около 20.40 по местному времени (15.40 мск) на участке скоростной трассы вблизи уезда Хэндун. Сообщается, что автобус выехал за центральное разделительное ограждение и столкнулся с ехавшим в противоположном направлении полуприцепом.
В результате столкновения 18 человек погибли, ещё 14 были госпитализированы.
На месте происшествия работают экстренные службы, причины ДТП выясняются.
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