8 человек погибли, четверо пострадали в результате ДТП с участием грузовиков на востоке Китая

Хэфэй, 28 июня / Синьхуа / — Восемь человек погибли, четверо получили ранения, когда грузовик врезался в другой грузовик, ехавший впереди него, что привело к возникновению пожара в находившемся недалеко жилом здании на территории уезда Иншан провинции Аньхой на востоке Китая . Об этом сообщили местные власти.

Одним из участников столкновения, случившегося около 02:00 четверга, была автоцистерна для перевозки нефтепродуктов, вытекающий бензин из которой воспламенился, и огонь охватил само транспортное средство и расположенное недалеко жилое здание.

Один водитель, шесть находившихся в жилом здании человек и еще пока неопознанный человек погибли.

Огонь был потушен примерно в 04:00. Все пострадавшие были госпитализированы.

Идет работа по расследованию причин и обстоятельств происшествия. -0-