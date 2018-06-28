Ещё
8 человек погибли, четверо пострадали в результате ДТП с участием грузовиков на востоке Китая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

8 человек погибли, четверо пострадали в результате ДТП с участием грузовиков на востоке Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хэфэй, 28 июня /Синьхуа/ — Восемь человек погибли, четверо получили ранения, когда грузовик врезался в другой грузовик, ехавший впереди него, что привело к возникновению пожара в находившемся недалеко жилом здании на территории уезда Иншан провинции Аньхой на востоке Китая. Об этом сообщили местные власти.
Одним из участников столкновения, случившегося около 02:00 четверга, была автоцистерна для перевозки нефтепродуктов, вытекающий бензин из которой воспламенился, и огонь охватил само транспортное средство и расположенное недалеко жилое здание.
Один водитель, шесть находившихся в жилом здании человек и еще пока неопознанный человек погибли.
Огонь был потушен примерно в 04:00. Все пострадавшие были госпитализированы.
Идет работа по расследованию причин и обстоятельств происшествия. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
В Брюсселе произошло возгорание, сообщений о пострадавших нет -- СМИ Срочно: В брюссельской коммуне Схарбек произошел пожар -- СМИ По меньшей мере 86 человек погибли при нападениях в центральной части Нигерии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин разрешил блокировать карты россиян384
Номер телефона приравняют к паспорту55
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме766
США высказались о признании Крыма российским266
РФ предсказали климатическую катастрофу88
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
01:17
Встреча Путина и Трампа напугала Великобританию
Политика
00:45
России предъявили новое обвинение по сбитому MH17
Украина Происшествия
00:58
США высказались о признании Крыма российским
Политика США
05:12
Депутаты обвинили друг друга в «сдаче Крыма»
В мире Украина
06:39
Опасная школьница склоняла детей к суициду
Общество Происшествия
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
00:05
Собчак заклевали за издевательства над сыном
Шоу-бизнес
02:33
Джигурда объявил о миллионе голосов за «мэра Джигурду»
Шоу-бизнес
03:04
Скандал у Соловьева: ведущий поспорил о Крыме
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение