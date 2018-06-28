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Эксплуатация скоростной железной дороги Харбин-Цзямусы начнется в сентябре
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Эксплуатация скоростной железной дороги Харбин-Цзямусы начнется в сентябре 

ИА Синьхуа 1 час назад
Харбин, 28 июня /Синьхуа/ — В сентябре ожидается введение в эксплуатацию новой скоростной железной дороги, которая свяжет города Харбин и Цзямусы в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая.
В харбинском филиале компании «Китайские железные дороги» в среду сообщили, что пробная эксплуатация железнодорожной ветки Харбин-Цзямусы началась в мае. В настоящее время идут испытания рельсов, основания дороги, мостов, туннелей, систем энергоснабжения, коммуникации и сигналов, а также системы обслуживания пассажиров. Проверку планируется завершить в августе.
Дорога протяженностью 340 км построена в регионе, где температура воздуха зимой опускается до минус 30 градусов Цельсия. Проектная скорость движения поездов по ней составляет 200 км/час, позволяя сократить время в пути между Харбином и Цзямусы до 110 минут с нынешних 360.
К 2025 году общая протяженность китайской железнодорожной сети, как ожидается, достигнет 175 тыс. км. В конце прошлого года протяженность действующих железных дорог в Китае составляла 127 тыс. км. -0-
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