Лесной пожар подобрался на опасное расстояние к поселку в Иркутской области

"Охрана жилых домов от огня продолжалась всю ночь, даже когда пожар отдалился. В любую минуту ветер мог изменить направление, и ситуация ухудшилась бы. Но этого не произошло: бульдозеры, опахивая пожар по кромке, остановили его. Мамырь отстояли", — говорится в сообщении.

Сейчас дежурство пожарных вокруг поселка продолжается. Задымление еще держится, и оценить ситуацию с лесными пожарами в этом районе в скором времени позволит авиамониторинг.