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Лесной пожар подобрался на опасное расстояние к поселку в Иркутской области
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Лесной пожар подобрался на опасное расстояние к поселку в Иркутской области 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
ТАСС, 28 июня. Лесной пожар подобрался на опасное расстояние к поселку Мамырь в Иркутской области, пожарные всю ночь сдерживали распространение огня, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Охрана жилых домов от огня продолжалась всю ночь, даже когда пожар отдалился. В любую минуту ветер мог изменить направление, и ситуация ухудшилась бы. Но этого не произошло: бульдозеры, опахивая пожар по кромке, остановили его. Мамырь отстояли", — говорится в сообщении.
Сейчас дежурство пожарных вокруг поселка продолжается. Задымление еще держится, и оценить ситуацию с лесными пожарами в этом районе в скором времени позволит авиамониторинг.
Поселок Мамырь — населенный пункт, который находится в Братском районе Иркутской области Расположен в 115 км от районного центра — города Братска. В нем проживают около 500 человек, имеются школа, клуб, библиотека, врачебная амбулатория.
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