В провинции Сычуань из-за проливных дождей эвакуированы более 25 тыс. человек

Чэнду , 28 июня / Синьхуа / — В общей сложности более 25 тыс. человек были эвакуированы и более 200 тыс. человек пострадали в результате проливных дождей, обрушившихся на провинцию Сычуань /Юго-Западный Китай /, сообщили в среду местные власти.

По сообщению провинциальной штаб-квартиры по борьбе с наводнениями и засухой, прямой ущерб от стихийных бедствий превысил 688 млн юаней /104 млн долл. США /, в том числе объекты водного хозяйства стоимостью 191 млн юаней.

Как показывает статистика, в период с 24 июня от проливных дождей пострадали 32 уезда и 217 волостей и поселков.

Провинциальный метеорологический центр объявил «желтый» уровень опасности в связи с ливнями.

В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий. -0-