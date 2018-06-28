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В провинции Сычуань из-за проливных дождей эвакуированы более 25 тыс. человек
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В провинции Сычуань из-за проливных дождей эвакуированы более 25 тыс. человек 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Чэнду, 28 июня /Синьхуа/ — В общей сложности более 25 тыс. человек были эвакуированы и более 200 тыс. человек пострадали в результате проливных дождей, обрушившихся на провинцию Сычуань /Юго-Западный Китай/, сообщили в среду местные власти.
По сообщению провинциальной штаб-квартиры по борьбе с наводнениями и засухой, прямой ущерб от стихийных бедствий превысил 688 млн юаней /104 млн долл. США/, в том числе объекты водного хозяйства стоимостью 191 млн юаней.
Как показывает статистика, в период с 24 июня от проливных дождей пострадали 32 уезда и 217 волостей и поселков.
Провинциальный метеорологический центр объявил «желтый» уровень опасности в связи с ливнями.
В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий. -0-
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