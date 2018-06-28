Противопожарный вертолет сбросил более 100 тонн воды на горящие в Алматы склады

Казахстана Руслан Иманкулов. Такие данные сообщает официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД

Пожар на складах в микрорайоне «Кайрат» Турксибского района начался около 6 часов утра по местному времени в четверг, 28 июня. Сначала площадь возгорания составляла порядка 3 тысяч квадратных метров. К моменту, когда пожарные прибыли на место ЧП, огонь охватил семь из 13 ангаров. В 9:06 пожар удалось локализовать на площади более 17 тысяч квадратных метров.