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Противопожарный вертолет сбросил более 100 тонн воды на горящие в Алматы склады
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Противопожарный вертолет сбросил более 100 тонн воды на горящие в Алматы склады 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Такие данные сообщает официальный представитель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.
Пожар на складах в микрорайоне «Кайрат» Турксибского района начался около 6 часов утра по местному времени в четверг, 28 июня. Сначала площадь возгорания составляла порядка 3 тысяч квадратных метров. К моменту, когда пожарные прибыли на место ЧП, огонь охватил семь из 13 ангаров. В 9:06 пожар удалось локализовать на площади более 17 тысяч квадратных метров.
В настоящее время продолжается ликвидация возгорания. В ней участвуют 75 сотрудников и более 20 единиц спецтехники Службы пожаротушения Алматы, а также вертолет «Казавиаспаса», передает агентство «Интерфакс».
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