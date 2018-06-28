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Чукотские моржи досрочно вышли на сушу
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Чукотские моржи досрочно вышли на сушу 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 28 июн — РИА Новости. Инспекторы национального парка «Берингия» на Чукотке зафиксировали необычно ранний выход моржей на сушу, сообщает учреждение в четверг утром.
Более 200 моржей вышли на берег в районе косы Мечигмен на восточном побережье полуострова, в 17 километрах западнее села Лорино.
"По словам наблюдателей, все особи в группе — взрослые самцы. Это один из рекордно ранних сроков выхода моржей на побережье Чукотского полуострова", — говорится в сообщении.
"В весенне-летний период моржи, как правило, отдыхают на дрейфующих льдинах вдали от береговой полосы, а на сушу массово выходят ближе к осени, когда акватория Чукотского моря на сотни километров освобождается ото льда", — объясняет национальный парк.
По его данным, основные скопления моржей сейчас должны находиться на ледяных полях в акватории Чукотского моря на удалении более 80 километров от побережья полуострова.
Несколько кочующих групп моржей отмечали и в бухте Провидения на юге Чукотского полуострова. По мнению научных сотрудников «Берингии», есть большая вероятность, что моржи, как и в 2017 году, образуют небольшие самцовые лежбища на островах Нунэанган и Аракамчечен.
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