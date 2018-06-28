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В Бурятии в жилом вагончике сгорели трое детей
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В Бурятии в жилом вагончике сгорели трое детей 

Газета.Ru 2 часа назад
В городе Северобайкальск в республике Бурятия трое детей погибли при пожаре в жилом вагончике, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.
"В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех детей: двое — 2015 года и один — 2017 года рождения. При осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено", — говорится в сообщении ведомства.
Установлено, что в доме находились женщина и ее двое детей, а также ребенок ее подруги. Во время возгорания женщине удалось спастись. По данным ведомства, хозяйка вагончика находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В данный момент на месте происшествия работают следователи. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
Ранее сообщалось, что в Бурятии два человека погибли при тушении лесного пожара.
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