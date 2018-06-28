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В Бурятии трое детей сгорели при пожаре в жилом вагончике
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В Бурятии трое детей сгорели при пожаре в жилом вагончике 

РИА Новости 6 часов назад
КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Трое маленьких детей погибли при пожаре в вагончике в городе Северобайкальск в Бурятии, сообщает СКСК республики.
По предварительным данным, возгорание в жилом вагончике произошло в результате неосторожного обращения с огнем.
"В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех детей: двое — 2015 года и один — 2017 года рождения. При осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено. Установлено, что в доме находилась женщина и двое ее детей, а также ребенок подруги. При пожаре женщине удалось спастись, а дети погибли. Кроме того, хозяйка жилища находится в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте пожара работают следователи СК региона. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. Идет осмотр места происшествия. Для определения точной причины смерти детей назначены судебно-медицинские экспертизы. Также следствие проверит, состояла ли семья на профилактическом учете, принимались ли меры к социальной адаптации семьи.
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