В Бурятии трое детей сгорели при пожаре в жилом вагончике

По предварительным данным, возгорание в жилом вагончике произошло в результате неосторожного обращения с огнем.

"В ходе тушения пожара были обнаружены тела трех детей: двое — 2015 года и один — 2017 года рождения. При осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено. Установлено, что в доме находилась женщина и двое ее детей, а также ребенок подруги. При пожаре женщине удалось спастись, а дети погибли. Кроме того, хозяйка жилища находится в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте пожара работают следователи СК региона. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело. Идет осмотр места происшествия. Для определения точной причины смерти детей назначены судебно-медицинские экспертизы. Также следствие проверит, состояла ли семья на профилактическом учете, принимались ли меры к социальной адаптации семьи.