Ангелы улетели: две костромские школьницы погибли во время купания

Трагедия в окрестностях Мантурово — две девочки сегодня утонули на реке Унжа, узнал KOSTROMA.TODAY. Трагедия произошла в деревне Подвигалиха (Мантуровский район).

Как нам удалось узнать, две девочки 13 и 14 лет купались в реке. Позже выяснилось, что они пошли туда без разрешения родителей. В какой-то момент отдыхающие на берегу поняли: девочек не видно. Люди бросились их спасать, но было уже поздно.

Когда детей вытащили на берег, одна из девочек уже не дышала. Второй попытались оказать первую помощь, но спасти школьницу так и не удалось.

Еще одна трагедия произошла в Буе

Как рассказали корреспонденту КТ в пресс-службе регионального управления МЧС , на реке Кострома обнаружили пустую лодку. Когда специалисты начали прочесывать акваторию, было найдено тело мужчины. Специалисты отмечают, что рыбак был без спасательного жилета. Если бы он был в нем, мог бы остаться в живых.

Напомним, еще одна трагедия накануне произошла в Островском районе.