Посетителей торгового центра в Москве эвакуировали из-за пожара 

Возгорание произошло под крышей здания.
Пожар произошел в торгово-развлекательном комплексе «Атриум», расположенном на площади Курского вокзала в Москве, передает РБК. Очевидцы выложили видеозаписи возгорания в Instagram. Судя по видео из соцсети, пожар случился под куполом торгового центра.
По информации ТАСС, в здании наблюдается плотное задымление, из здания проводится массовая эвакуация людей, пострадавших нет. Отмечается, что пожарным удалось сбить открытое горение, площадь пожара устанавливается.
По материалам: ptzgovorit.ru