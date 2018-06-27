Посетителей торгового центра в Москве эвакуировали из-за пожара

Возгорание произошло под крышей здания.

Пожар произошел в торгово-развлекательном комплексе «Атриум», расположенном на площади Курского вокзала в Москве , передает РБК. Очевидцы выложили видеозаписи возгорания в Instagram. Судя по видео из соцсети, пожар случился под куполом торгового центра.

По информации ТАСС, в здании наблюдается плотное задымление, из здания проводится массовая эвакуация людей, пострадавших нет. Отмечается, что пожарным удалось сбить открытое горение, площадь пожара устанавливается.