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Посетителей торгового центра в Москве эвакуировали из-за пожара
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Посетителей торгового центра в Москве эвакуировали из-за пожара 

Карельские вести 53 минуты назад
Фото: Карельские вести
Возгорание произошло под крышей здания.
Пожар произошел в торгово-развлекательном комплексе «Атриум», расположенном на площади Курского вокзала в Москве, передает РБК. Очевидцы выложили видеозаписи возгорания в Instagram. Судя по видео из соцсети, пожар случился под куполом торгового центра.
По информации ТАСС, в здании наблюдается плотное задымление, из здания проводится массовая эвакуация людей, пострадавших нет. Отмечается, что пожарным удалось сбить открытое горение, площадь пожара устанавливается.
По материалам: ptzgovorit.ru
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