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На крыше ТЦ «Атриум» в Москве произошел пожар
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На крыше ТЦ «Атриум» в Москве произошел пожар 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
На крыше торгового центра «Атриум» в Москве произошел пожар, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
В настоящее время площадь пожара устанавливается.
По данным агентства городских новостей «Москва», полиция эвакуирует посетителей ТЦ.
"Возгорание произошло на крыше ТЦ «Атриум» на ул. Земляной Вал, д. 33. В настоящее время в здании проводится эвакуация", — говорится в сообщении.
В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице сообщили, что информация о возгорании по данному адресу проверяется.
Накануне сообщалось, что, в связи с пожаром, который произошел в супермаркете «Пятерочка» на северо-западе Москвы, из магазина были эвакуированы около 60 посетителей и сотрудников.
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