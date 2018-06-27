На крыше ТЦ «Атриум» в Москве произошел пожар

В настоящее время площадь пожара устанавливается.

По данным агентства городских новостей «Москва», полиция эвакуирует посетителей ТЦ.

"Возгорание произошло на крыше ТЦ «Атриум» на ул. Земляной Вал, д. 33. В настоящее время в здании проводится эвакуация", — говорится в сообщении.

В Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по столице сообщили, что информация о возгорании по данному адресу проверяется.

Накануне сообщалось, что, в связи с пожаром, который произошел в супермаркете «Пятерочка» на северо-западе Москвы, из магазина были эвакуированы около 60 посетителей и сотрудников.