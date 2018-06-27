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В Москве загорелся торговый центр «Атриум»
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В Москве загорелся торговый центр «Атриум» 

Мослента 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Возгорания произошло в торговом центре «Атриум» в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте телеканала «360» со ссылкой на очевидца.
Источник агентства «Москва» в экстренных службах сообщил, что возгорание произошло на крыше торгового центра. На данный момент из здания эвакуировано около трех тысяч человек.
По словам источника ТАСС, в здании наблюдаетсяhttp://tass.ru/proisshestviya/5329126 плотное задымление. Пожарным удалось сбить открытое горение, площадь пожара устанавливается. По предварительным данным, загорание началось с утеплителя обивки.
Пользователь zavyalenok в своем Instagram рассказала о том, что пожарная сигнализация в здании не сработала, а посетители на нижних этажах даже не подозревают о возгорании.
В Главном управлении МЧС по Москве подтвердили, что загорание произошло на кровле торгового центра и идет эвакуация людей. Пострадавших нет.
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