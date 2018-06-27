В Москве загорелся торговый центр «Атриум»

Возгорания произошло в торговом центре «Атриум» в центре Москвы . Об этом сообщается на сайте телеканала «360» со ссылкой на очевидца.

Источник агентства «Москва» в экстренных службах сообщил, что возгорание произошло на крыше торгового центра. На данный момент из здания эвакуировано около трех тысяч человек.

По словам источника ТАСС, в здании наблюдаетсяhttp://tass.ru/proisshestviya/5329126 плотное задымление. Пожарным удалось сбить открытое горение, площадь пожара устанавливается. По предварительным данным, загорание началось с утеплителя обивки.

Пользователь zavyalenok в своем Instagram рассказала о том, что пожарная сигнализация в здании не сработала, а посетители на нижних этажах даже не подозревают о возгорании.