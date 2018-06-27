На махачкалинской улице им. М. Дахадаева произошло два пожара

На махачкалинской улице им. М. Дахадаева произошло два пожараДва возгорания произошло в Махачкале 27 июня.

Пожарная служба выехала по улице им. М. Дахадаева. В одноэтажном кафе из-за замыкания электропроводки образовалась струя дыма из крыши общественного заведения. На место возгорания выехали 6 человек и 2 единицы техники. Пострадавших не оказалось.

Позже, на той же улице полностью сгорел один из двух трансформаторов.

«Для ликвидации пожара привлечены пожарные расчеты в составе специалистов противопожарной службы №7, системы

предупреждения чрезвычайных ситуаций (СПЧС), двух автоцистерн, оперативной группы ГУ МЧС по РД, специалистов Управления ГО ЧС администрации г. Махачкалы и Советского района, противопожарной лаборатории и кареты скорой помощи», — сообщили в управлении пресс-службы администрации города.

В настоящее время тушение пожара, возникшего результате возгорания трансформатора, продолжается. Жертв и пострадавших нет.