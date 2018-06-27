Ещё
На махачкалинской улице им. М. Дахадаева произошло два пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кремль сделал заявление по встрече Путина и Трампа
Кремль сделал заявление по встрече Путина и Трампа

На махачкалинской улице им. М. Дахадаева произошло два пожара 

Mirmol.ru 38 минут назад
Фото: Mirmol.ru
На махачкалинской улице им. М. Дахадаева произошло два пожараДва возгорания произошло в Махачкале 27 июня.
Пожарная служба выехала по улице им. М. Дахадаева. В одноэтажном кафе из-за замыкания электропроводки образовалась струя дыма из крыши общественного заведения. На место возгорания выехали 6 человек и 2 единицы техники. Пострадавших не оказалось.
Позже, на той же улице полностью сгорел один из двух трансформаторов.
«Для ликвидации пожара привлечены пожарные расчеты в составе специалистов противопожарной службы №7, системы
предупреждения чрезвычайных ситуаций (СПЧС), двух автоцистерн, оперативной группы ГУ МЧС по РД, специалистов Управления ГО ЧС администрации г. Махачкалы и Советского района, противопожарной лаборатории и кареты скорой помощи», — сообщили в управлении пресс-службы администрации города.
В настоящее время тушение пожара, возникшего результате возгорания трансформатора, продолжается. Жертв и пострадавших нет.
Mirmol.ru: последние новости
В Дагестане самолет зацепился за электропровода В Махачкале загорелся мебельный цех Владимир Васильев выразил соболезнование родным и близким поэта Андрея Дементьева
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Таксист Uber попытался изнасиловать известного блогера77
В РФ нашли способ обойти блокировку «Северного потока — 2»208
Названа сумма ограничения платы наличными159
Работающим пенсионерам отказали в повышении пенсии145
Кремль сделал заявление по встрече Путина и Трампа26
Видео
00:47
Новая стратегия НАТО угрожает России
Конфликты Армия
02:22
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Личный счет Другое
01:12
Матвиенко резко высказалась об украинской власти
Политика
00:28
БТР-80 превратили в убийцу танков
Армия Оружие
01:19
Украина постреляла рядом с Крымом
В мире Армия
04:34
Оценены шансы россиян дожить до пенсии
Личный счет Социология
03:56
«Когда я еще увижу Ленина?»
Места Общество
00:25
Зачем болельщики рвутся в мавзолей
Новости Москвы Общество
01:18
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж
Личный счет Статьи
04:03
Вскрылись подробности ограбления Мироновой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение