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В Оренбурге ветер повалил более 20 деревьев, два человека пострадали
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В Оренбурге ветер повалил более 20 деревьев, два человека пострадали 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Штормовой ветер повалил более 20 деревьев в Оренбурге, пострадали два человека, повреждены две машины, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
В Оренбурге водители выковыривают свои машины из-под сломанных деревьев Ну и погодка у нас! На улице Шевченко поломанные во время шторма деревья повалились на припаркованные машины. Каков ущерб — пока неизвестно. Напомним, сегодня в Оренбурге разразилась гроза. Все это с… pic.twitter.com/qiL350oDOB
— Оренбург 1743 (@1743_ru) 27 июня 2018 г.
"Зарегистрировано падение более 20 деревьев. За медицинской помощью обратились два человека, повреждены две автомашины", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в результате сильных порывов ветра нарушено энергоснабжение 50 частных жилых домов, в которых проживают почти 140 человек. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 22.00 мск среды.
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