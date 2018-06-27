В Оренбурге ветер повалил более 20 деревьев, два человека пострадали

МОСКВА , 27 июн — РИА Новости . Штормовой ветер повалил более 20 деревьев в Оренбурге , пострадали два человека, повреждены две машины, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

В Оренбурге водители выковыривают свои машины из-под сломанных деревьев Ну и погодка у нас! На улице Шевченко поломанные во время шторма деревья повалились на припаркованные машины. Каков ущерб — пока неизвестно. Напомним, сегодня в Оренбурге разразилась гроза. Все это с… pic.twitter.com/qiL350oDOB

— Оренбург 1743 (@1743_ru) 27 июня 2018 г.

"Зарегистрировано падение более 20 деревьев. За медицинской помощью обратились два человека, повреждены две автомашины", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате сильных порывов ветра нарушено энергоснабжение 50 частных жилых домов, в которых проживают почти 140 человек. Аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 22.00 мск среды.