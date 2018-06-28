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Синоптики рассказали, какие регионы России могут попасть под удар ураганов
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Синоптики рассказали, какие регионы России могут попасть под удар ураганов 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Шквалистый ветер, гроза с градом ударили по населённым пунктам. Повалены десятки деревьев, оборванные линии электропередачи оставили без света жителей трёх районов Кемерово.
Стихия обрушилась и на Оренбург. Там сорваны крыши, рекламные щиты, повреждены остановки. В одном из районов на троллейбус упало дерево. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ливень затопил десятки улиц. Жара сменилась ливнем и штормом также в Башкирии. Десятки жилых домов остались без крыш. И прогноз неутешительный. Синоптики и сегодня предрекают региону ливни, грозы и град. Проблем доставит и ветер — он может усилиться до 20-ти метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение. Неприятные сюрпризы ожидают и другие регионы: Смоленскую, Брянскую, Калужскую области.
Сильные и продолжительные дожди с грозами и порывистым ветром пройдут в ближайшие сутки на Дальнем Востоке, а также в Западной Сибири. А вот Юг Европейской части страны ждет аномальная жара — до плюс 42-х.
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