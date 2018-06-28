Синоптики рассказали, какие регионы России могут попасть под удар ураганов

Шквалистый ветер, гроза с градом ударили по населённым пунктам. Повалены десятки деревьев, оборванные линии электропередачи оставили без света жителей трёх районов Кемерово

Стихия обрушилась и на Оренбург . Там сорваны крыши, рекламные щиты, повреждены остановки. В одном из районов на троллейбус упало дерево. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ливень затопил десятки улиц. Жара сменилась ливнем и штормом также в Башкирии . Десятки жилых домов остались без крыш. И прогноз неутешительный. Синоптики и сегодня предрекают региону ливни, грозы и град. Проблем доставит и ветер — он может усилиться до 20-ти метров в секунду. Объявлено штормовое предупреждение. Неприятные сюрпризы ожидают и другие регионы: Смоленскую, Брянскую, Калужскую области.

Сильные и продолжительные дожди с грозами и порывистым ветром пройдут в ближайшие сутки на Дальнем Востоке, а также в Западной Сибири. А вот Юг Европейской части страны ждет аномальная жара — до плюс 42-х.