Омичи не могут добраться до дома из-за многокилометровых пробок

Проведение дорожных работ и плохие погодные условия ухудшили ситуацию на городских магистралях. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», вечером в Омске зафиксированы многокилометровые 8-балльные пробки.

Основные заторы образовались на дорогах в Центральном округе. Скорость движения на проспекте Маркса, ул. Гагарина и Интернациональной в сторону КДЦ «Маяковский» составляет 5 км/ч.

На ул. Красный путь в районе библиотеки им. Пушкина, на ул. Фрунзе и на съезде с метромоста скорость движения составляет также 5 км/ч в связи с проведением дорожных работ. Наибольшие пробки зафиксированы на ул. Орджоникидзе в сторону Северных — 3 км/ч. Скорость движения на Фрунзенском мосту — 10 км/ч, на ул. Маршала Жукова и на ул. Масленникова в сторону центра — 5 км/ч, на ул. Думской в сторону Комсомольского моста — 7 км/ч.

Добавим, что по данным на 19:30, в Омске зафиксировано не менее четырех автоаварий.