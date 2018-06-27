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Пожар площадью 1,5 тыс. кв. метров в производственном ангаре в Рязани ликвидирован
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Пожар площадью 1,5 тыс. кв. метров в производственном ангаре в Рязани ликвидирован 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупный пожар площадью 1,5 тыс. кв. метров в производственном ангаре в Рязани. Об этом в среду сообщается на сайте ГУ МЧС по Рязанской области.
"27 июня в 10:36 поступило сообщение о пожаре на улице Ряжское шоссе в городе Рязани. Произошло загорание в производственном ангаре. Превышение норм предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет. В 11:30 пожар был локализован. В 13:33 ликвидация пожара на площади 1500 кв. метров", — говорится в сообщении.
Сейчас специалисты устанавливают причину и ущерб, пострадавших при пожаре нет. В тушении были задействованы 73 человека, использовались 25 единиц техники.
Как сообщалось, в ангаре хранились картон и пластик. Пожару был присвоен второй ранг сложности из пяти.
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