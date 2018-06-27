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Пожилому туристу из Германии стало плохо во время экскурсии на Кижи
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Пожилому туристу из Германии стало плохо во время экскурсии на Кижи 

Карельские вести 42 минуты назад
Фото: Карельские вести
Мужчину доставили в Медвежьегорскую ЦРБ, откуда его перевезут в клинку Санкт-Петербурга.
Утром 27 июня в МЧС по Карелии поступила информация о том, что на острове Кижи одному их туристов стало плохо.
Позже стало известно, что мужчина, 1940 года рождения, является гражданином Германии и прибыл на остров с экскурсией на теплоходе «Георгий Чичерин». К месту происшествия был направлен фельдшер пожарно-спасательной части по охране острова. После осмотра мужчины было принято решение о его транспортировке в ближайшее медицинское учреждение — в поселок Великая губа, расположенного в 20 км. от острова Кижи, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В 10:40 пострадавший в сопровождении сотрудников пожарно-спасательной части был доставлен на катере «Мастер 600» на берег и передан медикам. Далее мужчину перевезли в Медвежьегорскую районную больницу, где ему была оказана необходимая помощь. В это же время руководство фирмы, в которой турист был застрахован, направило автомобиль для его транспортировки в лечебное учреждение Санкт-Петербурга.
По материалам: ptzgovorit.ru
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