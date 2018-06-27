Ещё
В Омске объявили штормовое предупреждение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске объявили штормовое предупреждение 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Сильный ветер, грозу, град и ливень обещают до конца дня. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 28 июня. Как передает региональное управление МЧС, на регион надвигается штормовой ветер, ливень и град.
— Согласно штормовому предупреждению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца дня 27 июня с сохранением ночью 28 июня местами по Омской области (восточная половина) ожидается очень сильный ветер порывами 20-25 м/с, ливневый дождь, гроза, град, — сообщают спасатели.
Омичей просят быть предельно внимательными, соблюдать осторожность на улице, не парковать автомобили близ деревьев и линий электропередач.
Омск Здесь: последние новости
В Омской области из-за удара молнии сгорел коттедж В Омске тушат пожар на заводе Баранова Шторм в Омске: поваленные деревья и перекрытые дороги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа сумма ограничения платы наличными88
Украина постреляла рядом с Крымом122
Вскрылись подробности ограбления Мироновой15
Малахова уличили в наглой лжи в эфире20
Тест: Вас могут развести на курорте?3
Видео
02:22
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Личный счет Другое
01:19
Украина постреляла рядом с Крымом
В мире Армия
04:34
Оценены шансы россиян дожить до пенсии
Личный счет Социология
00:25
Зачем болельщики рвутся в мавзолей
Новости Москвы Общество
01:18
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж
Личный счет Другое
04:03
Вскрылись подробности ограбления Мироновой
Шоу-бизнес
01:00
Чиновники-джедаи из Новокузнецка записали странное видео
Общество
00:25
Голый пассажир выскочил из самолета
Происшествия
03:44
Путин назвал самую крутую для себя награду
Политика
01:59
Собянин рассказал, почему работал слесарем
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение