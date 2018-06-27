В Омске объявили штормовое предупреждение

Сильный ветер, грозу, град и ливень обещают до конца дня. Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 28 июня. Как передает региональное управление МЧС , на регион надвигается штормовой ветер, ливень и град.

— Согласно штормовому предупреждению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды до конца дня 27 июня с сохранением ночью 28 июня местами по Омской области (восточная половина) ожидается очень сильный ветер порывами 20-25 м/с, ливневый дождь, гроза, град, — сообщают спасатели.

Омичей просят быть предельно внимательными, соблюдать осторожность на улице, не парковать автомобили близ деревьев и линий электропередач.