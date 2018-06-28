Почти Венеция. В Омске ливень затопил дороги, магазин и подземный переход

Сегодня, 28 июня, в Омске прошёл сильный ливень. Дождь затопил все городские магистрали и тротуары. Омичи в социальных сетях публикуют фотографии буйства стихии и жалуются на отсутствие ливнёвок.

Так, ливень затопил улицу Степанца. На видеозаписи, опубликованной в паблике «Аварийный Омск» видно, что вода на дороге скрывает половину колеса.

Добавим, что на улице Королёва в районе кольца отключились светофоры, поэтому там встал весь транспорт. А на улице Демьяна Бедного и на улице Герцена всё сильно залило водой.