Власти Алтайского края выделят пострадавшим от паводка муниципалитетам 14,4 млн рублей

"14,4 миллиона рублей предоставлено девяти муниципальным образованиям, которые пострадали от паводка весной этого года. Это Алтайский, Краснощековский, Петропавловский, Солонешенский, Тальменский, Чарышский районы, городские округа Алейск Рубцовск . Средства направляются на восстановление инфраструктуры, в том числе, дорог, противопаводковые мероприятия", — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае в зону подтопления первой волны попали 38 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов и 8 тыс. приусадебных участков. Паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах, сумма ущерба составила порядка 450 млн рублей. Регион получил поддержку в объем более 390 млн для компенсации ущерба более чем на 18 тыс. человек. В администрации края отметили, что позднее появились и другие потерпевшие, списки и суммы компенсаций по ним будут уточняться.

Режим ЧС в регионе в связи с паводком был введен 27 марта и снят 23 апреля. Вторая волна паводка, которой опасались в регионе, оказалась более слабой, в поселке Затон в пригороде Барнаула были подтоплены 22 приусадебных участка.