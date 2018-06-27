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Лесные пожары распространяются на севере американского штата Калифорния
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Лесные пожары распространяются на севере американского штата Калифорния 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Сан-Франциско, 27 июня /Синьхуа/ — Лесные пожары продолжают распространяться в округе Лейк на севере американского штата Калифорния. Сведений о человеческих жертвах пока не поступало. Об этом во вторник сообщили местные СМИ.
По состоянию на вечер вторника, площадь лесных пожаров, вспыхнувших 23 июня, достигла 11,5 тыс. акров /примерно 46,5 кв. км/. Огнем уничтожено несколько десятков зданий, эвакуировано примерно 3 тыс. жителей.
В настоящее время с огнем борются несколько сотен пожарных. По их словам, из-за сухой погоды и сильного ветра во вторник днем только 5 проц. площади возгорания удалось взять под контроль. Огонь продолжает распространяться.
Кроме того, в северной и центральной частях Калифорнии бушуют еще пять пожаров меньшей площади.
Губернатор штата Калифорния Джерри Браун в понедельник объявил о введении чрезвычайного положения в округе Лейк.
Напомним, что в октябре минувшего года в штате Калифорния произошли сильные лесные пожары, которые унесли жизни по меньшей мере 40 человек и уничтожили около 8,9 тыс. зданий. —0—
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