Пшеничное поле вспыхнуло на Ставрополье. Огонь подбирается к домам

В районе поселка Красочный в Ставропольском крае произошел крупный пожар на пшеничном поле. В настоящее время огонь уже приблизился к ближайшему населенному пункту и существует угроза возникновения возгорания в жилых домах.

По информации пресс-службы ставропольской противопожарной и аварийно-спасательной службы, огонь преодолел расстояние более чем в три километра и дошел до поселка Малоипатовский Ипатовского района. Пламя подошло к хозяйственным постройкам и жилым домам. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. К тушению пожара привлечены три пожарные части, специалисты МЧС , добровольная пожарная дружина.

Отметим, что на днях ГУ МЧС по Ставропольскому краю распространило экстренное предупреждение до 28 июня в связи с чрезвычайной пожароопасностью, так как в крае установилась сухая и жаркая погода, местами температура достигает плюс 40 градусов.

По информации администрации Ставрополя, в регионе за появлением пожаров будут следить беспилотники. Особое внимание уделено дачным товариществам и примыкающим к опасным зонам жилым домам.