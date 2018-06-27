Пшеничное поле горит на Ставрополье, есть угроза возгорания жилых домов

СТАВРОПОЛЬ , 27 июня. / ТАСС /. Пожар на пшеничном поле привел к угрозе возгорания жилых домов в поселке Малоипатовском Ипатовского района Ставропольского края , сообщили ТАСС в пресс-службе противопожарной и аварийно-спасательной службы (ПАСС) края.

"Пожар на пшеничном поле возник возле поселка Красочный, огонь преодолел расстояние до ближайшего поселка Малоипатовский (расстояние между поселками составляет более 3 км — прим. ТАСС), где пламя подошло к хозяйственным постройкам и жилым домам. Сейчас на месте работают три пожарные части, специалисты МЧС , добровольная пожарная дружина", — уточнили в пресс-службе.

Согласно переписи 2010 года, в поселке Малоипатовский проживают около 190 человек.

Ранее краевое управление МЧС опубликовало экстренное предупреждение до 28 июня в связи с чрезвычайной пожароопасностью — в регионе установилась сухая и жаркая погода, местами температура достигает плюс 40 градусов. По данным ПАСС, количество возгораний мусора, сухой травы и полей в крае участилось, только за минувшие выходные пожарные выезжали на подобные вызовы 145 раз.