Cамолет-амфибия МЧС приготовился к волгоградским пожарам

В Международном аэропорту Волгограда на взлётной полосе находится уникальный самолёт-амфибия МЧС . Экипаж Бе-200 готов в любую минуту сорваться с места и приступить к тушению природных пожаров.

Волгоградской области из-за аномальной 40-градусной жары сохраняется режим чрезвычайной пожароопасности. По неосторожности людей поля и леса региона могут вспыхнуть в любой момент. На этот случай в Волгоград заранее пригнали пожарные самолеты и вертолет.

— Бе-200 вместе с другими средствами авиации ведомства прибыл в Волгоград ещё в мае, — пояснили в пресс-службе МЧС. — Он в штатном режиме вышел на дежурство и в случае возгораний на территории региона готов вылететь на место происшествия. К счастью, в Волгоградской области ландшафтных пожаров не зарегистрировано

Гидросамолёт разработан специально для тушения лесных пожаров. Он вышел в серийное производство в 1999 году. Воздушное судно оснащено навигационно-пилотажным комплексом ARIA-200, позволяющим двум пилотам не только управлять амфибией, но и наполнять баки водой и тушить пожары.

БЕ-200 наполняет резервуары с водой за 14 секунд

Бе-200 имеет на борту восемь баков для воды, размещённых под грузовым отсеком. Каждый из них разделён на две секции специальной перегородкой. Самолет берет на борт до 12 тонн воды. На её забор в баки при движении по воде уходит около 12–14 секунд.

Уникальный самолёт побывал в Волгоградской области в прошлом году. Он принимал активное участие при тушении ландшафтных пожаров, охвативших несколько районов региона в конце августа.

МЧС России по Волгоградской области призывает волгоградцев и гостей региона быть внимательнее при обращении с огнем, не выбрасывать из окон автомобилей непотушенные сигареты и не разводить костры. В регионе с начала мая объявлен режим «Чрезвычайная ситуация».