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Двух детей и одного взрослого спасли при пожаре в квартире в Братеево
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Двух детей и одного взрослого спасли при пожаре в квартире в Братеево 

Агентство «Москва» 1 час назад
Пожарные спасли трех человек при ликвидации возгорания в квартире на юге столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС.
По данным ведомства, в 12:01 сотрудникам поступила информация о возгорании в квартире на пятом этаже на ул. Борисовские Пруды, д. 28/1. «Прибывшие на место пожарные спасли из горевшего жилища трех человек, в том числе двух детей. В 12:23 возгорание ликвидировали, его площадь составила около 20 кв. м», — сообщили в центре.
Как уточнили в МЧС, при пожаре никто не пострадал.
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