Двух детей и одного взрослого спасли при пожаре в квартире в Братеево

По данным ведомства, в 12:01 сотрудникам поступила информация о возгорании в квартире на пятом этаже на ул. Борисовские Пруды, д. 28/1. «Прибывшие на место пожарные спасли из горевшего жилища трех человек, в том числе двух детей. В 12:23 возгорание ликвидировали, его площадь составила около 20 кв. м», — сообщили в центре.

Как уточнили в МЧС, при пожаре никто не пострадал.