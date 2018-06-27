Двух детей и одного взрослого спасли при пожаре в квартире в Братеево 

Пожарные спасли трех человек при ликвидации возгорания в квартире на юге столицы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС.
По данным ведомства, в 12:01 сотрудникам поступила информация о возгорании в квартире на пятом этаже на ул. Борисовские Пруды, д. 28/1. «Прибывшие на место пожарные спасли из горевшего жилища трех человек, в том числе двух детей. В 12:23 возгорание ликвидировали, его площадь составила около 20 кв. м», — сообщили в центре.
Как уточнили в МЧС, при пожаре никто не пострадал.