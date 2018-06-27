В горах Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3 

Краснодар. 27 июня — Новая Кубань. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в горах Сочи на территории Кавказского биосферного заповедника. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмоцентре, информацию подтвердили в Единой геофизической службе РАН. По данным экспертов, эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 метров на расстоянии 21 километр от поселка Дагомыс.
По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Соцобъекты курорта работают в штатном режиме, эвакуация населения не проводилась.
Напомним, 26 апреля в Сочи также произошло землетрясение магнитудой 3,6. 24-25 апреля подземные толчки были зафиксированы в районе Новороссийска и Анапы.