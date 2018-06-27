Ещё
В горах Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В горах Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 27 июня — Новая Кубань. Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в горах Сочи на территории Кавказского биосферного заповедника. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмоцентре, информацию подтвердили в Единой геофизической службе РАН. По данным экспертов, эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 метров на расстоянии 21 километр от поселка Дагомыс.
По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Соцобъекты курорта работают в штатном режиме, эвакуация населения не проводилась.
Напомним, 26 апреля в Сочи также произошло землетрясение магнитудой 3,6. 24-25 апреля подземные толчки были зафиксированы в районе Новороссийска и Анапы.
Новая Кубань: последние новости
Странные маневры: в Москве и Санкт-Петербурге в дни ЧМ-2018 произошло два инцидента с выездом такси на пешеходную зону В Тюмени самолет с болельщиками из Перу задымился во время посадки В Анапе готовятся к смерчам и ухудшению погодных условий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут деньги на уплату нового налога164
Известную актрису затравили за фото на могиле21
Путевки россиян горят из-за ошибок приставов207
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными498
Сын Дементьева с женой покончили с собой61
Видео
02:22
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Личный счет
04:34
Оценены шансы россиян дожить до пенсии
Личный счет Социология
01:18
Россия платит: как пенсии утекают за рубеж
Личный счет Статьи
01:59
Собянин рассказал, почему работал слесарем
Новости Москвы
00:32
Украинский военный «сдал» Сенцова
Происшествия В мире
00:43
Взбесившиеся строители устроили побоище в СПб
Происшествия
01:11
Москвичей на выходных ждет град
Общество Новости Москвы
00:30
Известного режиссера гонят из МХТ
Общество
01:24
Трамп встретится с Путиным на финале ЧМ-2018?
Политика Статьи
00:42
Известную актрису затравили за фото на могиле
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение