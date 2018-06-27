В горах Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Соцобъекты курорта работают в штатном режиме, эвакуация населения не проводилась.

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