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В Приангарье Ан-2 совершил жесткую посадку. Есть пострадавшие
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В Приангарье Ан-2 совершил жесткую посадку. Есть пострадавшие 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел в 40 километрах о столицы Приангарья. В среду, 27 июня, частный самолет Ан-2, который проводил воздушную разведку, совершил жесткую посадку в Нижнеудинском районе. Позже выяснилось, что после приземления самолет ударился о землю и перевернулся. При этом дальнейшего пожара не последовало.
В результате, как сообщает РИА «Новости» находившиеся на борту три человека: экипаж и пассажир получили травмы различной степени тяжести, но выжили. На данный момент им оказывается медицинская помощь.
Обстоятельства аварии выясняются.
Фото: pixabay.com.
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