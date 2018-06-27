В Приангарье Ан-2 совершил жесткую посадку. Есть пострадавшие

Инцидент произошел в 40 километрах о столицы Приангарья. В среду, 27 июня, частный самолет Ан-2, который проводил воздушную разведку, совершил жесткую посадку в Нижнеудинском районе. Позже выяснилось, что после приземления самолет ударился о землю и перевернулся. При этом дальнейшего пожара не последовало.

В результате, как сообщает РИА «Новости» находившиеся на борту три человека: экипаж и пассажир получили травмы различной степени тяжести, но выжили. На данный момент им оказывается медицинская помощь.

Обстоятельства аварии выясняются.

Фото: pixabay.com.