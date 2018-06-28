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Самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в Нижнеудинском районе
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Самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в Нижнеудинском районе 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
Самолёт, который проводил лесоавиационного мониторинг перевернулся при посадке на болоте в Нижнеудинском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Находившиеся на борту Ан-2 люди не пострадали. Колесо самолёта попало при посадке на кочку, что стало причиной опрокидывания. На место происшествия оперативно прибыл автомобиль Нижнеудинского авиационного звена Иркутской базы Авиалесохраны.
Этот самолет Ан-2 принадлежит компании, которая выиграла тендер на проведение авиационного мониторинга лесопожарной обстановки в Иркутской области. В данный момент выясняются обстоятельства случившегося.
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