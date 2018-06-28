Самолёт Ан-2 совершил аварийную посадку в Нижнеудинском районе

Самолёт, который проводил лесоавиационного мониторинг перевернулся при посадке на болоте в Нижнеудинском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Находившиеся на борту Ан-2 люди не пострадали. Колесо самолёта попало при посадке на кочку, что стало причиной опрокидывания. На место происшествия оперативно прибыл автомобиль Нижнеудинского авиационного звена Иркутской базы Авиалесохраны.