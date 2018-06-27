В Приангарье пассажиров жестко севшего Ан-2 вывезли с места происшествия

По его словам, самолет вылетел в 15.00 (10.00 мск) для проведения лесоавиационного мониторинга. Примерно в 15.05-15.07 он совершил вынужденную посадку на болотистой местности. Попав колесом на кочку, самолет перевернулся.

"Все находившиеся на борту люди живы и даже не получили травм. Через 15 минут к потерпевшему аварию самолету прибыл автомобиль Нижнеудинского авиационного звена ОГКУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» и забрала экипаж и летчиков-наблюдателей. Кроме того, в Нижнеудинск прибыл самолет Братской спасательной службы", — сказал Шеверда.

Он добавил, что Ан-2 принадлежит авиакомпании «Феникс», выигравшей тендер на проведение авиационного мониторинга лесопожарной обстановки в Иркутской области. Обстоятельства аварии воздушного судна выясняются.

Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения воздушного транспорта.