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В Приангарье пассажиров жестко севшего Ан-2 вывезли с места происшествия
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В Приангарье пассажиров жестко севшего Ан-2 вывезли с места происшествия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
КРАСНОЯРСК, 27 июн — РИА Новости. Экипаж самолета Ан-2 из двух человек и двух пассажиров, находившихся на борту воздушного судна, которое совершило жесткую посадку в Нижнеудинском районе, доставили с места происшествия в Нижнеудинск, сообщил журналистам министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.
По его словам, самолет вылетел в 15.00 (10.00 мск) для проведения лесоавиационного мониторинга. Примерно в 15.05-15.07 он совершил вынужденную посадку на болотистой местности. Попав колесом на кочку, самолет перевернулся.
"Все находившиеся на борту люди живы и даже не получили травм. Через 15 минут к потерпевшему аварию самолету прибыл автомобиль Нижнеудинского авиационного звена ОГКУ «Иркутская база авиационной охраны лесов» и забрала экипаж и летчиков-наблюдателей. Кроме того, в Нижнеудинск прибыл самолет Братской спасательной службы", — сказал Шеверда.
Он добавил, что Ан-2 принадлежит авиакомпании «Феникс», выигравшей тендер на проведение авиационного мониторинга лесопожарной обстановки в Иркутской области. Обстоятельства аварии воздушного судна выясняются.
Транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности движения воздушного транспорта.
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