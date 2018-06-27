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При жесткой посадке Ан-2 пострадали три человека
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При жесткой посадке Ан-2 пострадали три человека 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В результате жесткой посадке частного самолета Ан-2 в Иркутской области пострадали три человека, сообщили в экстренных службах региона.
«Инцидент произошел в 40 километрах южнее Нижнеудинска. После жесткой посадки частный самолет Ан-2 опрокинулся на крышу, пожара не последовало», — передает РИА «Новости» слова источника.
По предварительным данным, на борту самолета находились два пилота и пассажир, сообщает источник ТАСС.
По предварительным данным, воздушное судно принадлежит авиакомпании «Феникс». Обстоятельства ЧП выясняются.
Напомним, 9 июня в МЧС сообщили, что число авиационных катастроф на территории России в первом квартале 2018 года увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четыре раза, а гибель людей возросла в 16 раз.
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