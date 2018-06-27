Европейская сеть ВСМ неэффективна

Они выяснили, что поезда ВСМ в Европе редко достигают максимальной скорости. В докладе, представленном экспертами, утверждается, что только на двух проанализированных маршрутах поезда развивают скорость в 200 км/ч. При этом, скорость в 250 км/ч не достигается.

Эксперты полагают, что план ЕС по расширению сети ВСМ до 31 тыс. км к 2030 году не может быть выполнен. Пока построено только 9100 км магистралей, примерно 1700 км сейчас находятся на стадии строительства.