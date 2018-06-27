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Системы мониторинга уровня воды установили на 20 водохранилищах Крыма
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Системы мониторинга уровня воды установили на 20 водохранилищах Крыма 

360tv.ru 40 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Порядка 20 крымских водохранилищ обеспечили системами мониторинга состояния гидротехнических сооружений. Из них 14 установили в 2018 году, передает ИА Nation News.
В пресс-службе регионального МЧС отметили, что системы, о которых идет речь, позволяют не допустить критического изменения уровня воды в хранилищах. Если он падает, они сигнализируют о случившемся и тем самым не дают загрязнять воду.
Общий объем всех водохранилищ полуострова составляет 400 миллионов кубометров.
Чуть более недели назад уровень воды поднялся на реке Кубань из‐за обильных осадков в Ставрополье. В Сети появилось видео, где заметны потоки воды с гор.
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