Срочно: Вулкан Симмоэ на юго-западе Японии вновь начал извергаться

острове Кюсю в среду вновь начал извергаться. Об этом сообщило

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