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Срочно: Вулкан Симмоэ на юго-западе Японии вновь начал извергаться
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Срочно: Вулкан Симмоэ на юго-западе Японии вновь начал извергаться
ИА Синьхуа
1 час назад
Комментарии
Токио, 27 июня /
Синьхуа
/ — Вулкан Симмоэ на юго-западном японском
острове Кюсю в среду вновь начал извергаться. Об этом сообщило
Японское метеорологическое агентство. —0—
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