В Москве в воскресенье ожидается до +27°С

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +25 до +27°С.

Днем облачно с прояснениями, дождь, местами сильный. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/c, при грозе порывы до 15-20 м/c.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в субботу, 30 июня, синоптики зафиксировали самый жаркий день в столице с начала года. Отмечалось, что в 11.30 столбики термометров поднялись до 30,6°C. Во второй половине дня произошло значительное ухудшение погодных условий: сильный ветер повалил 16 деревьев.