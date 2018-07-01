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В Москве в воскресенье ожидается до +27°С
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В Москве в воскресенье ожидается до +27°С 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +25 до +27°С.
Днем облачно с прояснениями, дождь, местами сильный. Ветер юго-восточный и восточный, 5-10 м/c, при грозе порывы до 15-20 м/c.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что в субботу, 30 июня, синоптики зафиксировали самый жаркий день в столице с начала года. Отмечалось, что в 11.30 столбики термометров поднялись до 30,6°C. Во второй половине дня произошло значительное ухудшение погодных условий: сильный ветер повалил 16 деревьев.
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