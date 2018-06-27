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13-летняя девочка утонула в Волге в Сокольском районе
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13-летняя девочка утонула в Волге в Сокольском районе 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Три человека, в том числе 13-летняя девочка, утонули в Нижегородской области только за одни сутки, 26 июля. Об этом сообщает Главное управление МЧС по региону. Так, в Городецком районе в реке Белая утонула женщина 1988 года рождения, из пруда в Вознесенском районе извлекли тело мужчины 1989 года рождения.
МЧС сообщает, что с начала купального сезона в Нижегородской области произошло 13 происшествий на воде, в результате которых погибли 14 человек, в том числе четверо детей. Как отмечают спасатели, подобных случаев в 2018 году регистрируется меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Как показывает анализ случаев гибели на воде, основные причины трагедий — купание в необорудованных местах, в том числе в нетрезвом состоянии, а также отсутствие контроля за детьми.
Напомним, отец и четырехлетний сын утонули в реке Кеза на Бору.
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