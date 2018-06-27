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Более 63 тысяч жителей Петропавловска‐Камчатского остались без электричества
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Более 63 тысяч жителей Петропавловска‐Камчатского остались без электричества 

360tv.ru 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Более 63 тысяч горожан остались без света в городе Петропавловск‐Камчатский. Причиной стала остановка турбины на второй городской электростанции. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Турбина на ТЭЦ-2 не работает на данный момент из-за свища на трубопроводе. Электричества лишились более 63 тысяч человек. Сейчас специалисты запускают на электростанции резервное оборудование. Планируется закончить работы к 15:00 по московскому времени.
Отмечается, что 42 объекта социальной значимости остались без света. В нескольких районах города электричество пропало в 96 жилых многоквартирных домах.
Порядка 20 тысяч жителей Вилюйского района в Якутии остались без электроснабжения. Причиной стало отключение высоковольтной линии.
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