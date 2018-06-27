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Один человек погиб при взрыве на пиротехническом заводе в Японии
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Один человек погиб при взрыве на пиротехническом заводе в Японии 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Токио, 27 июня /Синьхуа/ — По сообщениям японских СМИ, в среду на пиротехническом заводе в городе Хамамацу японской префектуры Сидзуока произошел взрыв и пожар, в результате один человек погиб, еще один пострадал.
Около 09:00 местные жители сообщили в полицию, что на территории пиротехнического завода на севере Хамамацу слышны звуки взрывов, а также поднимается густой дым. По данным местной полиции, во время происшествия на заводе находились несколько рабочих, один из них погиб, еще один пострадал и был доставлен в больницу.
Источник в пожарной службе сообщил, что пожар был потушен, но здание завода полностью уничтожено огнем.
Ведется расследование инцидента. —0—
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