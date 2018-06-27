Правда, что в небе над Ростовом чуть не столкнулись два самолета? 

Говорят, что в небе над Ростовом чудом избежали столкновения два пассажирских самолёта. Неужели, это так?
На днях ряд СМИ действительно сообщили о критическом сближении двух авиалайнеров в небе над донской столицей.
Как пояснили в Госкорпорации по организации воздушного движения, в минувшую среду экипаж, следовавший из Москвы в Ереван, действительно доложил, что на высоте более десяти километров на борту сработала система предупреждения.
В этот момент как раз рядом пролетал борт из Ставрополя. При этом сигнализация об опасном движении не включилась, бездействовала также и наземная система предупреждения.
По данному факту провели проверку. Она показала, что нарушения установленных норм по дистанции между самолётами не было. Датчик опасного сближения в воздухе сработал ошибочно. Таким образом, угроза авиакатастрофы оказалась ложной.