Правда, что в небе над Ростовом чуть не столкнулись два самолета?

Говорят, что в небе над Ростовом чудом избежали столкновения два пассажирских самолёта. Неужели, это так?

На днях ряд СМИ действительно сообщили о критическом сближении двух авиалайнеров в небе над донской столицей.

Как пояснили в Госкорпорации по организации воздушного движения, в минувшую среду экипаж, следовавший из Москвы Ереван , действительно доложил, что на высоте более десяти километров на борту сработала система предупреждения.

В этот момент как раз рядом пролетал борт из Ставрополя . При этом сигнализация об опасном движении не включилась, бездействовала также и наземная система предупреждения.

По данному факту провели проверку. Она показала, что нарушения установленных норм по дистанции между самолётами не было. Датчик опасного сближения в воздухе сработал ошибочно. Таким образом, угроза авиакатастрофы оказалась ложной.