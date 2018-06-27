Во Владивостоке в знак благодарности выступят японские музыканты

Концерт пройдет в том числе и на центральной площади города.

Японские исполнители на традиционных инструментах кото выступят во Владивостоке в знак благодарности его жителям, которые помогали бедствующим от землетрясения, наводнения и аварии на АЭС в префектуре Фукусима в 2011 году.

Концерты группы исполнителей «Тоонкай» на традиционных струнных инструментах кото пройдут с 29 июня по 1 июля, сообщает пресс-служба генерального консульства Японии во Владивостоке.

«В марте 2011 года после Великого восточно-японского землетрясения группа «Тоонкай» вела благотворительную деятельность в районах бедствия и видела, как много помощи было отправлено жителям города Сукагава префектуры Фукусима жителями Владивостока. Поэтому в знак особой благодарности группа проведет концерт на центральной площади Владивостока в День города», — говорится в сообщении.

Также группа в составе 30 музыкантов выступит в Приморской государственной картинной галерее и в городе Артем.

Уточняется, что игру на кото будет сопровождать валторна, фортепиано, флейта и вокал.