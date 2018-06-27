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Во Владивостоке в знак благодарности выступят японские музыканты
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Во Владивостоке в знак благодарности выступят японские музыканты 

Prim.News 58 минут назад
Концерт пройдет в том числе и на центральной площади города.
Японские исполнители на традиционных инструментах кото выступят во Владивостоке в знак благодарности его жителям, которые помогали бедствующим от землетрясения, наводнения и аварии на АЭС в префектуре Фукусима в 2011 году.
Концерты группы исполнителей «Тоонкай» на традиционных струнных инструментах кото пройдут с 29 июня по 1 июля, сообщает пресс-служба генерального консульства Японии во Владивостоке.
«В марте 2011 года после Великого восточно-японского землетрясения группа «Тоонкай» вела благотворительную деятельность в районах бедствия и видела, как много помощи было отправлено жителям города Сукагава префектуры Фукусима жителями Владивостока. Поэтому в знак особой благодарности группа проведет концерт на центральной площади Владивостока в День города», — говорится в сообщении.
Также группа в составе 30 музыкантов выступит в Приморской государственной картинной галерее и в городе Артем.
Уточняется, что игру на кото будет сопровождать валторна, фортепиано, флейта и вокал.
В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое спровоцировало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС «Фукусима-1», что привело к масштабной аварии. На полное устранение последствий катастрофы понадобится 30-40 лет, передает «Интерфакс — Дальний Восток».
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