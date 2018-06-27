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С ветерком от Надыма. К осени накроют асфальтом еще 30 километров дороги на большую землю
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С ветерком от Надыма. К осени накроют асфальтом еще 30 километров дороги на большую землю 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Этим летом на автодороге Надым — Салехард дорожники накроют асфальтом ближайший к Надыму участок протяженностью в 30 километров.
Уже уложено 8 километров асфальтобетонного покрытия. Всего на дороге 6 участков. В эксплуатацию введено 120 километров в асфальтобетоне и 50 километров в щебне. Построено 38 мостов, строится 11.
Следующий от Надыма участок сдадут в щебне в 2019 году. Сейчас на нем покрыто щебнем 20 км автодороги, обустраивается ещё 40 км, построены 14 мостовых переходов, предусмотренные проектом.
Далее на участке протяженностью 71 километр идет отсыпка земляного полотна, уже отсыпано 28 километров. До конца года построят три моста, а всего их на этом участке предстоит возвести 12 мостовых переходов.
На ближайшем к Салехарду участке продолжается устройство проезжей части в щебне и строительство восьми мостовых переходов. За лето здесь планируют провести работы по обустройству проезжей части, откосов, сопряжений, окрасить конструкции, установить барьерные ограждения и знаки, а также сдать в эксплуатацию 8 мостов. Участок выполнен в земляном полотне на 90%, к сентябрю на нем накроют щебнем 31 км.
«Дорогу пересекает большое количество рек и ручьёв. Проект предусматривает строительство более шестисот водопропускных труб. Их устройство — довольно сложный процесс. Диаметр некоторых из них достигает более трёх метров. Сегодня уже смонтировано более четырёхсот сооружений», — рассказал первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников.
На строительстве мостов работы ведутся круглосуточно. Всего на автодороге Надым — Салехард, протяженностью 344 километра, по проекту необходимо возвести 58 мостов.
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