За неделю пожары в Оренбуржье унесли жизни 4 человек

С 18 по 24 июня в Оренбуржье зарегистрировано 39 пожаров, четыре человека погибли, двое пострадали.

18 июня в селе Черноречье Оренбургского района загорелся жилой дом. В результате пожара погибли 69-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 41 и 47 лет. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Через три дня произошел пожар в жилом доме на ул. Токмаковская в селе Илек, погиб 40-летний мужчина. Предварительная причина возникновения огня— неосторожность при курении.

22 июня в Орске на ул. Грозненской при пожаре пострадал 23-летний мужчина. Он получил ожоги ног 1-2 степени. Предположительно были нарушены требования пожарной безопасности при проведении огневых работ.

В МЧС региона рекомендуют оренбуржцам устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели, которые реагируют на дым еще на стадии начала возгорания.