С понтонно-переправочными подразделениями Амурского объединения ВВО проведено учение по оказанию помощи населению в условиях паводков 

В ходе мероприятия военные инженеры отработали наведение паромных переправ через водоемы и реки, эвакуацию условно пострадавшего населения с затопленных зон, наведение наплавных мостов в местах «стихийных бедствий».
С понтонно-переправочными подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, проведено учение по оказанию помощи населению при ликвидации последствий поводков.
В ходе мероприятия военные инженеры отработали наведение паромных переправ через водоемы и реки, эвакуацию условно пострадавшего населения с затопленных зон, наведение наплавных мостов в местах «стихийных бедствий».
Перед наведением каждой переправы водолазы проводили осмотр береговой линии и дна водоемов. Часть тренировок прошли в сложных погодных условиях с ливнем и сильным ветром.
На учение привлекались около 500 военнослужащих, были задействованы штатные понтонно-мостовые парки, плавающие транспортёры (ПТС-2), буксирно-моторные катера и другая специальная техника количеством более 100 единиц.