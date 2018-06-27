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С понтонно-переправочными подразделениями Амурского объединения ВВО проведено учение по оказанию помощи населению в условиях паводков
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С понтонно-переправочными подразделениями Амурского объединения ВВО проведено учение по оказанию помощи населению в условиях паводков 

ТК «Звезда» 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятия военные инженеры отработали наведение паромных переправ через водоемы и реки, эвакуацию условно пострадавшего населения с затопленных зон, наведение наплавных мостов в местах «стихийных бедствий».
С понтонно-переправочными подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае, проведено учение по оказанию помощи населению при ликвидации последствий поводков.
В ходе мероприятия военные инженеры отработали наведение паромных переправ через водоемы и реки, эвакуацию условно пострадавшего населения с затопленных зон, наведение наплавных мостов в местах «стихийных бедствий».
Перед наведением каждой переправы водолазы проводили осмотр береговой линии и дна водоемов. Часть тренировок прошли в сложных погодных условиях с ливнем и сильным ветром.
На учение привлекались около 500 военнослужащих, были задействованы штатные понтонно-мостовые парки, плавающие транспортёры (ПТС-2), буксирно-моторные катера и другая специальная техника количеством более 100 единиц.
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