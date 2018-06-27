С понтонно-переправочными подразделениями Амурского объединения ВВО проведено учение по оказанию помощи населению в условиях паводков

В ходе мероприятия военные инженеры отработали наведение паромных переправ через водоемы и реки, эвакуацию условно пострадавшего населения с затопленных зон, наведение наплавных мостов в местах «стихийных бедствий».

В ходе мероприятия военные инженеры отработали наведение паромных переправ через водоемы и реки, эвакуацию условно пострадавшего населения с затопленных зон, наведение наплавных мостов в местах «стихийных бедствий».

Перед наведением каждой переправы водолазы проводили осмотр береговой линии и дна водоемов. Часть тренировок прошли в сложных погодных условиях с ливнем и сильным ветром.

На учение привлекались около 500 военнослужащих, были задействованы штатные понтонно-мостовые парки, плавающие транспортёры (ПТС-2), буксирно-моторные катера и другая специальная техника количеством более 100 единиц.