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В Омской области из-за удара молнии сгорел дом
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В Омской области из-за удара молнии сгорел дом 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Вчера, 26 июня, в селе Берёзовка Азовского района загорелся жилой дом. Пожар начался из-за того, что молния ударила в здание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области.
На момент прибытия спасателей дом горел открытым огнём. Была угроза перехода пожара на два дома, расположенных рядом. Благодаря оперативным действиям пожарных этого удалось избежать.
Очевидцы сообщили о возгорании в 18:38, но потушить пожар удалось только к 20:40. На место происшествия выезжали 3 пожарных автомобиля и 6 спасателей.
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