В Омской области из-за удара молнии сгорел дом

На момент прибытия спасателей дом горел открытым огнём. Была угроза перехода пожара на два дома, расположенных рядом. Благодаря оперативным действиям пожарных этого удалось избежать.

Очевидцы сообщили о возгорании в 18:38, но потушить пожар удалось только к 20:40. На место происшествия выезжали 3 пожарных автомобиля и 6 спасателей.