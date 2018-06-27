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На трассе «Вятка» во время движения вспыхнула «Газель»: машина сгорела полностью
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На трассе «Вятка» во время движения вспыхнула «Газель»: машина сгорела полностью 

Vyatka-grad.ru 49 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Во вторник, 26 июня 2018 года, в Юрьянском районе Кировской области на трассе на ходу загорелась «Газель».
В ГУ МЧС по Кировской области рассказали, что ДТП произошло в 11:28 на 431 километре автодороги «Вятка».
«Машина загорелась во время движения. Причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются», — прокомментировали в ведомстве.
К месту происшествия выезжали два пожарных расчета. Очевидцы сообщили, что к приезду спасателей огонь перекинулся с передней части авто на кузов. В результате пожара «Газель» сгорела. Авто восстановлению не подлежит.
Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.
Фото — vk.com/kirovdps
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