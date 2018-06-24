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В Барнауле рассказали о ходе устранения последствий мощного урагана
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В Барнауле рассказали о ходе устранения последствий мощного урагана 

ИД «Собеседник» 24 июня 2018
Один рабочий погиб на стройке и семь поселков Барнаула остались без электричества из-за мощного урагана.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС. Из-за ненастья в Барнауле на одной из строек погиб рабочий: «Около 21:10 поступила информация о падении башенного крана в Барнауле. На место выехала следственно-оперативная группа. Удалось выяснить, что погиб рабочий крана. По данному факту проводится доследственая проверка».
Также ураган стал причиной отключения электроэнергии в нескольких поселках города: «В настоящее время отключенными от электроснабжения и водоснабжения остаются поселки Затон, Пригородный, Мохнатушка, Цветы Алтая, частично — Лебяжье, Спутник, Солнечная поляна, а также Змеиногорский тракт».
Власти Барнаула сообщают, что в Центральном районе города из-за урагана введен режим ЧС: «Работы по устранению последствий урагана велись всю ночь. По оперативной информации городских служб, Центральный район краевой столицы принял на себя наибольший удар стихии».
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