Уфимские спасатели эвакуировали с острова 5 человек

Спасателям Уфы позвонила женщина, которая попросила помощи. Она рассказала, что вместе с семьей перебралась на резиновой лодке через реку Уфу на Верхний Дудкинский остров. Но обратно семейство вернуться не могло, так как плавсредство поламалось.

Все семейство успешно доставили на «большую землю»

— На место направили спасателей. Сотрудники на катере эвакуировали 5 человек, из них двое несовершеннолетних, на «большую землю», — рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы. Сразу после транспортировки спасатели отпустили уфимцев домой — никому из них не требовалась медицинская помощь.