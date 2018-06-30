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Уфимские спасатели эвакуировали с острова 5 человек
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Уфимские спасатели эвакуировали с острова 5 человек 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Спасателям Уфы позвонила женщина, которая попросила помощи. Она рассказала, что вместе с семьей перебралась на резиновой лодке через реку Уфу на Верхний Дудкинский остров. Но обратно семейство вернуться не могло, так как плавсредство поламалось.
Все семейство успешно доставили на «большую землю»
— На место направили спасателей. Сотрудники на катере эвакуировали 5 человек, из них двое несовершеннолетних, на «большую землю», — рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы. Сразу после транспортировки спасатели отпустили уфимцев домой — никому из них не требовалась медицинская помощь.
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